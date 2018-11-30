"ПСЖ" нацелился на Брахима Диаса

Французский "ПСЖ" вознамерился приобрести испанского игрока "Манчестер Сити" Брахима Диаса. Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что полузащитник ставит для себя целью присоединиться к мадридскому "Реалу". Стороны уже близки к заключению соглашения, по которому Диас пополнил бы состав "королевского клуба" следующим летом, но в гонку за футболистом решил включиться "ПСЖ".

Отметим, что агентом игрока является Пере Гвардьола - родной брат главного тренера "Сити" Хосепа Гвардьолы. Этим летом клуб из Манчестера планировал отдать футболиста в аренду, но Диас заявил, что хочет остаться в команде и будет бороться за место в стартовом составе. В текущем сезоне он три раза появился на поле, и за это время забил два гола.