"ПСЖ" может приобрести полузащитника "Зенита"

"ПСЖ" планирует приобрести полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает Mercato365.com. Скауты парижан просматривали аргентинца в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Бордо" (1:1).

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассчитывает на усиление состава в зимнее трансферное окно. Клуб не готов тратить большие деньги в ближайшее время, поэтому выбор пал на 24-летнего аргентинца. Стоимость Паредеса оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Паредес провел 18 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.