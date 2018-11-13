"ПСЖ" могут запретить регистрировать новичков из-за нарушений при трансфере 12-летнего игрока "Барселоны"

ФИФА может наложить на "ПСЖ" запрет регистрировать новых футболистов, сообщает AS. Причиной называются возможные нарушения при оформлении трансфера несовершеннолетнего игрока.

По данным Football Leaks, в 2015 году парижане подписали 12-летнего игрока Кайса Руиса, перешедшего из "Барселоны". По правилам ФИФА трансферы юных футболистов могут осуществляться только в случае необходимости переезда родителей. "ПСЖ" якобы подделал документы о новой работе у отца юного футболиста.

Сейчас Руису 16 лет, он недавно подписал профессиональный контракт с "ПСЖ" до 2021 года.