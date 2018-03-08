"ПСЖ" летом расстанется с Кавани, Ди Марией, Алвесом и Верратти?

Руководство "ПСЖ" летом планирует провести масштабное обновление состава команды, сообщает Le Parisien. По информации издания, парижане намерены расстаться с Эдинсоном Кавани, Анхелем Ди Марией, Дани Алвесом, Марко Верратти, Левеном Кюрзава, Юри Берчиче, Адриеном Рабьо и Хавьером Пасторе. Такое решение связано с тем, что игроки не продлевают контракты с клубом, рассчитанные до конца сезона-2018/19.
Отмечается, что владельцы "ПСЖ" намерены строить новую команду вокруг Неймара и Кильяна Мбаппе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что по истечении сезона в отставку будут отправлены главный тренер команды Унаи Эмери и спортивный директор Антеро Энрике. На пост наставника парижан претендуют Зинедин Зидан, Маурисио Покеттино, Луис Энрике, Хосеп Гвардьола, Антонио Конте и Карло Анчелотти.
Напомним, "ПСЖ" 6 марта вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Реалу" по сумме двух матчей 1/8 финала (на выезде - 1:3, дома - 1:2).
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Карло Анчелотти
- Зинедин Зидан
- Хосеп Гвардьола
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Хавьер Пасторе
- Дани Алвес
- Анхель Ди Мария
- Луис Энрике
- Антонио Конте
- Лига чемпионов
- Унаи Эмери
- Марко Верратти
- Маурисио Покеттино
- Кильян Мбаппе
- Адриен Рабьо
- Юри Берчиче
ole72
Может их бакланы оптом возьмут?А бабульки пока дровами избы потопят
19:28
Player124
SPFAN Алвес дно! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------И скандалист ещё. Не понимиаю зачем его вообще подписали.
19:22
Красно синий
Сбежит Неймар в Реал и вокруг кого строить будете?
19:04
SPFAN
Алвес дно!
18:46