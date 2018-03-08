"ПСЖ" летом расстанется с Кавани, Ди Марией, Алвесом и Верратти?

Руководство "ПСЖ" летом планирует провести масштабное обновление состава команды, сообщает Le Parisien. По информации издания, парижане намерены расстаться с Эдинсоном Кавани, Анхелем Ди Марией, Дани Алвесом, Марко Верратти, Левеном Кюрзава, Юри Берчиче, Адриеном Рабьо и Хавьером Пасторе. Такое решение связано с тем, что игроки не продлевают контракты с клубом, рассчитанные до конца сезона-2018/19.

Отмечается, что владельцы "ПСЖ" намерены строить новую команду вокруг Неймара и Кильяна Мбаппе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по истечении сезона в отставку будут отправлены главный тренер команды Унаи Эмери и спортивный директор Антеро Энрике. На пост наставника парижан претендуют Зинедин Зидан, Маурисио Покеттино, Луис Энрике, Хосеп Гвардьола, Антонио Конте и Карло Анчелотти.

Напомним, "ПСЖ" 6 марта вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Реалу" по сумме двух матчей 1/8 финала (на выезде - 1:3, дома - 1:2).