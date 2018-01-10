"ПСЖ" летом намерен купить Алекса Сандру

Руководство "ПСЖ" летом 2018 года намерено подписать контракт с защитником "Ювентуса" Алексом Сандру, сообщает calciomercato.com. По информации источника, от попытки купить 26-летнего бразильца в зимнее трансферное окно парижан останавливают возможные санкции со стороны УЕФА из-за несоответствия правилам финансового fair play.

Отмечается, что французский клуб летом намерен разгрузить зарплатную ведомость, продав Лукаса Моуру, Хавьера Пасторе и Анхеля Ди Марию. Эти трансферы помогут парижанам купить Сандру.

Контракт защитника с "Ювентусом" рассчитан до лета 2020 года. По информации источника, бразилец не немерен продлевать соглашение с туринцами.