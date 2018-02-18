"ПСЖ" купит экс-защитника "Спартака" за 34 миллиона евро

"ПСЖ" проявляет интерес к бывшему защитнику "Спартака" Маркосу Рохо, который в настоящее время выступает за "Манчестер Юнайтед", сообщает Sun. По информации источника, парижане готовы заплатить за 27-летнего аргентинца 34 миллиона евро.
Отмечается, что переговоры между игроком и английским клубом о новом соглашении зашли в тупик. Несмотря на это, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью рассчитывает сохранить игрока обороны.
Напомним, контракт Рохо с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года. Его трансферная стоимость, по версии transfermarkt.de, составляет 18 миллионов евро. В этом сезоне аргентинец принял участие в 10 матчах за "Юнайтед" во всех турнирах, получив 5 желтых карточек. С экс-защитником красно-белых в составе манкунианцы пропустили 10 мячей, проведя 2 игры "на ноль".
Рохо выступал за "Спартак" с 2010 по 2012 год, приняв участие в 17 матчах и забив 1 гол.
Кто-то как Луна
sergant89 Ну Видич в нынешних ценах поболее этой суммы вышел бы тогда))
20:10
Player124
Зачем он нужен этот Рохо??? 18 миллионов???!!! 34?????????????????????! 8-10 его цена максимум. Обычный, абсолютно ничем не выдающейся защитник в ряду подобных ему посредственностей.
19:59
Lars Berger
Валера подготовил.
18:40
BlackKnight
Отмывание денег какое-то! Рохо за Спартак сыграл 8 матчей получил 5 желтых карточек, а остальное время лечился от простуд и прочих недугов. В Спортинг Спартак пробал 25% Рохо за 1 лям. Когда же Рохо переходил в МЮ, Спартак получил еще 4 ляма. В МЮ в Премьер Лиге в этом сезоне Рохо сыграл 7 матчей из 14 в которых был заявлен, поучил 5 ЖК! Круг замкнулся! Кому и насколько процентов сейчас принадлежит Рохо, никто не знает - думаю даже ПСЖ! Но не удивлюсь еще Спартак еще получит денег за этот трансфер! ;-)
15:34
Очень плохой мальчик
Спартак на нем тоже наварился,купил за 2 ляма,а продал в Спортинг за 4.
15:12
ЗЮК~
Гаттузо Прут!!!!!!#!
15:09
= Даль =
В Спартаке был дыркой, адекваты подтвердят. "Роха с Парехой в защите проруха". Прошляпили очередную звезду.
14:58
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Да какое он из свинтака. Они его чуть не угробили. Повезло, что его выкупили из хлева ,спасли футболиста.
14:49
баламошка
Сделали из него человека! Спасибо бы хоть сказал!
13:59