"ПСЖ" купит экс-защитника "Спартака" за 34 миллиона евро

"ПСЖ" проявляет интерес к бывшему защитнику "Спартака" Маркосу Рохо, который в настоящее время выступает за "Манчестер Юнайтед", сообщает Sun. По информации источника, парижане готовы заплатить за 27-летнего аргентинца 34 миллиона евро.

Отмечается, что переговоры между игроком и английским клубом о новом соглашении зашли в тупик. Несмотря на это, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью рассчитывает сохранить игрока обороны.

Напомним, контракт Рохо с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года. Его трансферная стоимость, по версии transfermarkt.de, составляет 18 миллионов евро. В этом сезоне аргентинец принял участие в 10 матчах за "Юнайтед" во всех турнирах, получив 5 желтых карточек. С экс-защитником красно-белых в составе манкунианцы пропустили 10 мячей, проведя 2 игры "на ноль".

Рохо выступал за "Спартак" с 2010 по 2012 год, приняв участие в 17 матчах и забив 1 гол.