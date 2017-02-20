"ПСЖ" и "Тулуза" голов не забили

"ПСЖ" и "Тулуза" в матче 26-го тура чемпионата Франции сыграли вничью – 0:0.

"ПСЖ" догнал "Ниццу" и теперь делит с ней второе место в турнирной таблице. Лидирует "Монако". "Тулуза" идет на восьмой строчке.

Добавим, что "ПСЖ" не проигрывает в чемпионате страны уже восемь матчей, "Тулуза" не знает поражений на протяжении четырех встреч.

Чемпионат Франции

Лмга 1

26-й тур

"ПСЖ" – "Тулуза" – 0:0

"ПСЖ": Трапп, Максвелл, Орье, Маркиньюс, Кимпембе, Тиагу Мотта, Дракслер (Пасторе, 71), Рабьо, Нкунку (Верратти, 46), Кавани, Лукас (Бен Арфа, 78).

"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже, Диоп, Аду, Трехо (Тойвонен, 81), Пи (Сомалиа, 56), Блен (Яго, 61), Делор, Жан, Брейтуэйт.

Предупреждения: Кимпембе, 17. Аду, 38. Брейтуэйт, 49. Яго, 72.

Судья: Лесаж.

19 февраля. Париж. Стадион Parc des Princes.