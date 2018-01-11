"ПСЖ" и "Монпелье" вышли в полуфинал Кубка лиги

"ПСЖ" на выезде переиграл "Амьен" в матче 1/2 финала Кубка лиги. В другой встрече "Монпелье" взял верх над "Анже".

Кубок лиги

1/4 финала

"Амьен" - "ПСЖ" - 0:2 (0:0)

Голы: Неймар, 53 - с пенальти (0:1). Рабьо, 78 (0:2).

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Авелар (Иельш, 12), Гуано, Эль-Хаджам, Монкондюи, Фофана, Манзала (Гоп-Фенепеж, 76), Гакпе, Какюта, Конате (Буэ, 37).

"ПСЖ": Трапп, Тиагу Силва, Берчиче, Менье, Маркиньюс, Дракслер (Ло Сельсо, 68), Верратти (Дани Алвес, 80), Рабьо (Нкунку, 80), Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Дракслер, 47. Нкунку, 81. Аденон, 82.

Удаление: Гюртнер (Амьен), 34.

Судья: Ренвий.

Амьен. Стадион "Стад де ла Ликом".

"Анже" - "Монпелье" - 0:1 (0:0)

Гол: Мбенза, 86.

"Анже": Бютель, Павлович, Тома, Мансо, Мангани, Оньянге, Капель, Кулибали (Фюльжини, 56), Тэ, Гийом (Кеткеофомфон, 46), Токо-Экамби (Сюню, 74).

"Монпелье": Берто, Илтон, Конгре, Руссийон, Агилар, Мукьеле, Лан, Скири, Самбия (Пирис, 90), Сьо (Долли, 69), Иконе (Мбенза, 69).

Предупреждения: Кулибали, 20. Илтон, 72. Мангани, 87. Мбенза, 90+5.

Судья: Бюке.

10 января. Анже. Стадион "Раймон Копа".