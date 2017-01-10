"ПСЖ" и Матюиди вернутся к переговорам по контракту после закрытия трансферного окна

Переговоры "ПСЖ" с полузащитником Блэзом Матюиди достигли очередного рубежа. Как сообщает L'Equipe, сторонам пока так и не удалось прийти к соглашению по размеру денежной компенсации за игрока. Тем не менее переговоры будут возобновлены после закрытия зимнего трансферного окна, так как сейчас руководство клуба занято поисками нового нападающего. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2018 года. В текущем сезоне 29-летний Матюиди, которым летом активно интересовался "Ювентус", сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.