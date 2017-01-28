"ПСЖ" и Хесе не могут договориться о том, куда переходить игроку

"ПСЖ" не может договориться с нападающим Хесе о том, где он продолжит карьеру. Как сообщает L’Equipe, парижский клуб согласовал аренду игрока с "Мидлсбро", однако сам форвард отказывается переезжать в Англию. В свою очередь, он договорился о переходе в "Лас-Пальмас", но этот вариант не устраивает "ПСЖ". Испанский клуб готов платить только часть зарплаты Хесе, которая составляет 400 тысяч евро в месяц.

Напомним, что 23-летний испанец имеет контракт с "ПСЖ" до 2021 года. Он перешел в парижский клуб из "Реала" прошлым летом за 25 миллионов евро.