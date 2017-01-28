12:35 28 января | ФУТБОЛ — Франция

"ПСЖ" и Хесе не могут договориться о том, куда переходить игроку

0
0
0

"ПСЖ" не может договориться с нападающим Хесе о том, где он продолжит карьеру. Как сообщает L’Equipe, парижский клуб согласовал аренду игрока с "Мидлсбро", однако сам форвард отказывается переезжать в Англию. В свою очередь, он договорился о переходе в "Лас-Пальмас", но этот вариант не устраивает "ПСЖ". Испанский клуб готов платить только часть зарплаты Хесе, которая составляет 400 тысяч евро в месяц.

Напомним, что 23-летний испанец имеет контракт с "ПСЖ" до 2021 года. Он перешел в парижский клуб из "Реала" прошлым летом за 25 миллионов евро.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ