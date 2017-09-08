"ПСЖ" хотел подписать Криштиану Роналду, но сделал выбор в пользу Неймара

Во время летнего трансферного окна нападающий "Реала" Криштиану Роналду мог перейти в "ПСЖ", утверждает Calciomercato. В подписании контракта с игроком были заинтересованы тренерский штаб парижан, а также спортивный директор клуба.

Представители "Пари Сен-Жермен" вели переговоры с футболистом в течение минувшего сезона, но 32-летний португалец не хотел менять клуб. Роналду уведомили о том, что предложение "Реалу" будет сделано, если нападающий предпримет какие-то действия.

После этого "ПСЖ" переключил свое внимание на форварда "Барселоны" Неймара. Напомним, что 25-летний бразилец перешел в клуб из Франции во время летнего трансферного окна за 222 миллиона евро.