"ПСЖ" готов заплатить 170 миллионов евро за Милинковича-Савича?

Руководство "ПСЖ" всерьез настроено на подписание контракта с полузащитником "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем,сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, парижане готовы увеличить сумму отступных за 22-летнего серба более чем в два раза - с 80 до 170 миллионов евро. Боссы французского клуба рассматривают хавбека римлян в качестве замены 35-летнему Тиагу Мотте.

Отметим, что если трансфер состоится на обозначенных условиях, Милинкович-Савич станет третьим в списке самых дорогих трансферов в истории футбола. По этому показателю он будет уступать только нападающим "ПСЖ" Неймару и Кильяну Мбаппе.

Напомним, полузащитник выступает за "Лацио" с 2015 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В этом сезоне Милинкович-Савич принял участие в 21 матче, забив 7 мячей и отдав 2 результативные передачи.