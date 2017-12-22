"ПСЖ" готов заплатить 170 миллионов евро за Милинковича-Савича?

Руководство "ПСЖ" всерьез настроено на подписание контракта с полузащитником "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем,сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, парижане готовы увеличить сумму отступных за 22-летнего серба более чем в два раза - с 80 до 170 миллионов евро. Боссы французского клуба рассматривают хавбека римлян в качестве замены 35-летнему Тиагу Мотте.
Отметим, что если трансфер состоится на обозначенных условиях, Милинкович-Савич станет третьим в списке самых дорогих трансферов в истории футбола. По этому показателю он будет уступать только нападающим "ПСЖ" Неймару и Кильяну Мбаппе.
Напомним, полузащитник выступает за "Лацио" с 2015 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В этом сезоне Милинкович-Савич принял участие в 21 матче, забив 7 мячей и отдав 2 результативные передачи.
igogohruhru
За двоих не так уж и дорого.
01:36
Нефилим
Ботаникум--------------------а нечего на попе ровно сидеть. Тот же Погба из трущоб вылез, как и многие другие футболисты из Африки и латинской Америки.
01:32
Ботаникум
Безумие!!! Ведь на этой же планете ЛЮДИ умирают КАЖДЫЙ ДЕНЬ от голода и жажды!?........ Не у всех детей есть возможность учиться!!!
15:05 22 декабря