"ПСЖ" готов сотрудничать с УЕФА по расследованию дела о нарушении финансового fair play

"ПСЖ" отреагировал на сообщение УЕФА о том, что дело о нарушении финансового fair play будет пересмотрено в Следственной палате Инстанции по финансовому контролю клубов (ИФКК). Расследование было прекращено 13 июня этого года.

"Клуб сообщает, что в последние дни успешно выполнил большое количество предписаний в соответствии с решением ИФКК и что будет продолжать это делать. Как и было ранее, клуб готов предоставить любую информацию, которую запросит УЕФА", - говорится в сообщении "ПСЖ".

УЕФА открыл дело после того, как "ПСЖ" потратил 400 миллионов евро на приобретение нападающего Неймара у "Барселоны" и форварда Кильяна Мбаппе у "Монако".