14:36 | Футбол — Франция

"ПСЖ" готов потратить 180 миллионов евро на покупку Мбаппе

4

Вслед за Неймаром "ПСЖ" может подписать нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. Как сообщает Le Parisien, парижский клуб готов сделать крупное предложение монегаскам – 180 миллионов евро. По данным источника, такая сумма должна устроить "Монако".

Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны "Реала" и "Манчестер Сити".

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

mikeV

Мбаппе тоже будет катарским послом ЧМ?

15:26

Millwall82

Да они оху....офигели там совсем?

15:21

Nanninga

Одним можно ВСЁ, другим - НИЧЕГО. Вот и весь пресловутый Fair Play...

15:04

Боже Спартак храни

Финансовый фер-плей не распространяется на псж?

14:58