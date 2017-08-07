"ПСЖ" готов потратить 180 миллионов евро на покупку Мбаппе

Вслед за Неймаром "ПСЖ" может подписать нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. Как сообщает Le Parisien, парижский клуб готов сделать крупное предложение монегаскам – 180 миллионов евро. По данным источника, такая сумма должна устроить "Монако".

Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны "Реала" и "Манчестер Сити".