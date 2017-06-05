"ПСЖ" готов платить Аллегри 10 миллионов евро в год

"ПСЖ" хочет пригласить Массимилиано Аллегри на должность главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport. Клуб готов платить ему 10 миллионов евро в год. В "Ювентусе" 49-летний специалист получает 5,5 миллиона евро.

Контракт Аллегри с туринцами рассчитан до лета 2018 года. 7 июня он встретится с генеральным директором клуба Джузеппе Мароттой, чтобы обсудить свое будущее. Специалист просит увеличения зарплаты до 8 миллионов и хочет приобрести двух или трех футболистов уровня Лиги чемпионов.

"Ювентус" под руководством Аллегри в минувшем сезоне выиграл чемпионат Италии, а в финале Лиги чемпионов проиграл "Реалу" (1:4).