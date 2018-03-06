"ПСЖ" готов назначить Зидана вместо Эмери

Руководство "ПСЖ" намерено пригласить на пост главного тренера команды наставника "Реала" Зинедина Зидана, сообщает Marca. По информации источника, парижане после завершения сезона расстанутся с нынешним наставником команды Унаи Эмери, после чего пригласят француза, если тот будет уволен из испанского клуба.

Боссы "ПСЖ" считают, что под руководством Зидана команда сможет добиться успехов на международной арене. Владельцев клуба привлекает тот факт, что за два года во главе "Реала" он дважды привел мадридцев к завоеванию кубка Лиги чемпионов.

Отметим, что сегодня, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала главного еврокубкового турнира, в котором "ПСЖ" в Париже примет "Реал". Он начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Первая игра завершилась победой испанского клуба - 3:1.

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