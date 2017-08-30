"ПСЖ" будет обязан выкупить Мбаппе у "Монако", если не вылетит во второй дивизион

Стали известны подробности соглашение между "Монако" и "ПСЖ" по трансферу нападающего Кильяна Мбаппе. Как утверждает Le Parisien, по условиям аренды, парижане будут обязаны выкупить контракт 18-летнего француза за 180 миллионов евро следующим летом, если им удастся сохранить прописку в лиге 1.

Стоит отметить, что "ПСЖ" в течение 43 лет подряд выступает в высшем дивизионе страны.

Напомним, "ПСЖ" не может выкупить права на Мбаппе из-за финансового fair play. Парижане вели с УЕФА диалог, в ходе которого клуб пытался убедить организацию, что сделка не нарушит правил.