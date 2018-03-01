"ПСЖ" без Неймара снова разгромил "Марсель", Ди Мария сделал дубль

"ПСЖ" в матче 1/4 финала Кубка Франции обыграл на своем поле "Марсель" - 3:0. Дубль в этой встрече сделал Анхель Ди Мария, еще один мяч на счету Эдинсона Кавани.
Парижане вышли в полуфинал турнира. Ранее в эту стадию пробились аутсайдеры 3-го дивизиона "Ле Эрбье" и "Шамбли". В последней четвертьфинальной паре сегодня встретятся "Кан" и "Лион".
Отметим, "ПСЖ" играл без своего лидера Неймара. Бразилец получил травму голеностопа в воскресном матче чемпионата с "Марселем", который завершился с тем же счетом в пользу парижан.
Кубок Франции
1/4 финала
"ПСЖ" - "Марсель" - 3:0 (1:0)
Голы: Ди Мария, 45+1 (1:0). Ди Мария, 48 (2:0). Кавани, 81 (3:0).
"ПСЖ": Трапп, Менье (Рабьо, 79), Тиагу Силва, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Тиагу Мотта (Диарра, 74), Дракслер, Мбаппе (Пасторе, 46), Кавани, Ди Мария.
"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Абденнур, Сакаи, Товен (Сари, 53), Лопес, Луиз Густаву (Камара, 58), Сансон (Амави, 74), Окампос, Нжи.
Предупреждения: Нжи, 32. Менье, 46.
Судья: Тюрпен.
28 февраля. Париж. Стадион Parc des Princes.
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