Прокурор отклонил заявление на судью, который показал желтую карточку Балотелли

Прокурор Дижона Эрик Матес отклонил жалобу в отношении главного судьи матча 25-го тура чемпионата Франции между "Дижоном" и "Ниццей" Николя Ренвийя. Заявление на арбитра подала Ассоциация темнокожих людей (CRAN) после инцидента с участием нападающего "Ниццы" Марио Балотелли.

Форвард подвергся расистским оскорблениям во время игры, а когда пожаловался судье, тот показал ему желтую карточку. Поведение рефери вызвало возмущение общественных организаций, и CRAN подала на него заявление.

– Я решил отказать в возбуждении дела, о чем проинформировал заявителя, – цитирует AFP Матеса. – Это жалоба против арбитра, но я не вижу нарушений с его стороны.