Прокуратура Амьена начала расследование по факту падения болельщиков с трибун на матче чемпионата Франции

Прокуратура Амьена начала расследование обстоятельств падения болельщиков с трибуны на матче 8-го тура чемпионата Франции между "Амьеном" и "Лиллем", сообщает AFP. Следователи проверят, были ли проблемы со стадионом, на котором проходила игра.

Напомним, болельщики гостей, празднуя гол защитника Фоде Балло, навалились на барьер, который сломался, и фанаты упали вниз друг на друга. Из-за этого события главный арбитр встречи остановил игру на 16-й минуте, а после чего она и вовсе была отменена. На данный момент известно о 29-ти пострадавших в результате инцидента.