Профсоюз футболистов Франции: "Нам говорят об усилении безопасности, но насилие случается ежедневно"

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) назвал недопустимыми инциденты, произошедшие во время матча 33-го тура лиги 1 между "Бастией" и "Лионом". Перед стартом матча фанаты корсиканской команды прорвались на поле и атаковали игроков "Лиона", из-за чего начало встречи было отложено. В перерыве это повторилось, что привело к отмене игры.

– Профсоюз выражает сожаление по поводу угрозы, которой подвергается физическое здоровье игроков, – говорится в заявлении UNFP. – Довольно традиционных отговорок в стиле "никто не пострадал", "не нужно обобщать" и подобных. Как мы можем приходить на стадион, выходить на поле? Нам говорят, что безопасность всюду усилена, но в нашем спорте каждый день происходит насилие.