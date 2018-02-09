Профессиональная лига Франции опровергла информацию о зарплатах игроков

Профессиональная лига Франции (LFP) на официальном сайте выступила с заявлением по поводу информации о зарплатах игроков и тренеров, опубликованной в L'Equipe на этой неделе. В сообщении говорится, что 83 процента зарплат игроков нверны, со средней разницей в 28 процентов от реальных цифр. Что касается тренеров, то 75 процентов неверны с погрешностью в 23 процента.

"LFP сожалеет о низком уровне проверки данных перед публикацией. Уважая правовую среду и договорные правовые рамки, LFP, как и любой работодатель, не имеет права распространять информацию о заработной плате", - говорится в заявлении.

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