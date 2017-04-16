Профессиональная футбольная лига Франции: "Поведение фанатов "Бастии" неописуемо"

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) осудила поведение болельщиков "Бастии" во время матча 33-го тура лиги 1 с "Лионом". Фанаты корсиканского клуба напали на игроков "Лиона" во время предматчевой разминки, из-за чего встреча была отложена на 50 минут. Нападение повторилось уже в перерыве игры, что привело к ее полной отмене.

– Поведение некоторых болельщиков на стадионе "Бастии" просто неописуемо, – говорится в заявлении LFP. – Мы призываем "Бастию" принять все меры, чтобы запретить доступ на стадион лицам, причастным к таким инцидентам.

Санкции в отношении "Бастии" LFP может принять в четверг на очередном заседании дисциплинарного комитета.