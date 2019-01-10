Президент "Тулузы" раскритиковал "Барселону" за работу на трансферном рынке

Президент "Тулузы" Оливье Садран раскритиковал "Барселону" за трансфер Жана-Клера Тодибо. Каталонцы на этой неделе объявили о том, что 19-летний француз летом присоединится к клубу.

– На мой взгляд, Тодибо кто-то дал плохой совет, поскольку у него всего десять матчей в лиге 1. – цитирует L'Equipe Садрана. – "Барселона" же делала не то, что должно быть. Каталонцы вели себя не как большой клуб. Кроме того, для меня непонятно: они объявляют, что игрок будет играть за них в июле, но я не знаю никого, кто мог бы сказать, что произойдет через шесть месяцев. Жизнь может преподнести сюрпризы, даже самые неожиданные.