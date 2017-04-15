Президент "Сент-Этьена": "Можем подписать Балотелли, но такие игроки нам не нужны"

Президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер заявил, что его клуб даже не будет рассматривать вариант с подписанием летом нападающего Марио Балотелли. 26-летний итальянец летом станет свободным агентом, так как у него заканчивается контракт с "Ниццей".

- Можем ли мы подписать Балотелли? Конечно. Будем ли пытаться сделать это? Не думаю, - сказал в эфире Canal+ Ромейер. - Если принимать во внимание ценности нашего клуба, нашу работу с Кристофом Гальтье и всей его командой, то определенно - Марио не тот тип игроков, которого мы хотим видеть.