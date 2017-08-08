Президент "Сент-Этьена": "Эрнани обладает всеми качествами, чтобы стать топ-игроком"

Президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер считает, что новичок команды Эрнани имеет все качества, чтобы играть на высоком уровне. Сегодня 23-летний бразилец был арендован у "Зенита" на один сезон.

- Мы хотели укрепить полузащиту, поэтому и подписали Эрнани, - цитирует пресс-служба клуба Ромейера. - Это молодой игрок с большим потенциалом. Он обладает всеми качествами, чтобы стать топ-игроком. Я уже сказал ему, что многие бразильцы процветали в "Сент-Этьене". Я надеюсь, что он пойдет по стопам Алекса, Илана и Брандау. Наш состав требовал обновления. Новые молодые и талантливые игроки дадут клубу новый импульс под руководством тренера-перфекциониста.