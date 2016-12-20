Президент "Ренна" согласен с Васильевым в том, что судьи помогают "Лиону"

Президент "Ренна" Рене Руелло поддержал вице-президента "Монако" Вадима Васильева, раскритиковавшего судей после матча 18-го тура против "Лиона" (1:3). Глава бретонского клуба согласен с представителем монегасков в том, что арбитры часто помогают "ткачам".

- Правда в том, что президент "Лиона" Олас часто оказывает давление на судей, - цитирует L'Equipe Руелло. - Порой, мне кажется, что он делает это даже не намеренно, что меня удивляет. Вадим прав, когда осуждает его. Между президентами клубов часто возникают разговоры по поводу того, какое нас ожидает судейство, когда едем в Лион, но никто не раздувает из этого скандал. Тем не менее, когда есть тот, кто начал подобную дискуссию, то мы готовы его поддержать.