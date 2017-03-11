Президент "ПСЖ" выразил полное доверие Эмери

Несмотря на сокрушительный провал в Барселоне, президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи выразил "полную поддержку" главному тренеру Унаи Эмери. В интервью, опубликованном сегодня в газете Le Parisien, катарец подчеркнул, что тренер "ежедневно очень много работает ради прогресса команды".

– Мы должны теперь извлечь уроки из неудачи, а не принимать решения под влиянием эмоций, – подчеркнул Аль-Хелаифи. – Вместе с тренером мы обсудим изменения, которые необходимо внести в межсезонье.

Как сообщила в пятницу газета L’Equipe, президент парижан отменил свое участие в заседании бюро французской лиги. Прямо из Барселоны он полетел в Катар, чтобы обсудить с главой государства и владельцем "ПСЖ" эмиром Тамимом бин Хамадом Аль-Тани очередное унижение команды, которая год назад вылетела из Лиги чемпионов, уступив "Манчестер Сити", особому конкуренту, уже потому, что этот клуб принадлежит шейху из Абу-Даби.

Французские СМИ задавались на неделе вопросом, не скажется ли разгром в Барселоне на будущем Насера Аль-Хелаифи. L’Equipe, однако, выразила сомнения, что этого человека уберут из "ПСЖ", поскольку он пользуется большим доверием эмира, с которым у него установились дружеские отношения.