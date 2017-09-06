Президент "ПСЖ" вручил Мбаппе футболку с 29-м номером

"ПСЖ" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию президента клуба Насера аль-Хелаифи с новичком команды Кильяном Мбаппе. Руководитель парижан на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс" вручил нападающему футболку с 29-м номером.

Напомним, Мбаппе в последний день трансферного окна перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа, при активации которой форвард станет игроком парижан до конца сезона-2021/22.