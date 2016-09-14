Президент "ПСЖ" считает Кавани одним из лучших форвардов в мире

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи считает нападающего Эдинсона Кавани одним из лучших форвардов в мире, несмотря на несколько загубленных моментов в матче 1-го тура Лиги чемпионов против "Арсенала" (1:1). Также он отметил, что ему понравилась прошедшая встреча.

- Очень горжусь своими игроками, командой и тренером, - цитирует L'Equipe Аль-Хелаифи. - Мы сыграли отличный матч, но результат не отражает всего того, что мы делали на поле. Мы могли выиграть с разницей в три или четыре гола. Нам нужно продолжать работать. У меня есть уверенность в своих игроках, особенно в Кавани. Он отличный нападающий, один из лучших в мире. Он хочет забивать голы. Его первый гол великолепен, однако жаль, что он не забил еще. Уверенность придет к нему. Это нормально, что он не реализует все моменты.