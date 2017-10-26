Президент "ПСЖ": "Рассказал все прокуратуре. Мне нечего скрывать"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что ему нечего скрывать от прокуратуры. Вчера глава парижского клуба был допрошен швейцарскими следователями в рамках расследования дела о коррупции.

- Я приехал в Швейцарию, чтобы дать объяснения, - цитирует L'Equipe Аль-Хелаифи. - Я ответил на все вопросы, мне нечего скрывать. Всегда открыт для швейцарского прокурора, если он хочет снова увидеть меня.

Напомним, прокуратура Швейцарии недавно открыла дело в отношении бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке и Аль-Хелаифи в связи с распределением прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. Отмечалось, что Вальке за взятку продал Аль-Хелаифи, который также является исполнительным директором BeIn Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий), теле– и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира 2018 – 2030 годов для ряда стран.