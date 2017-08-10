Президент "ПСЖ" помог аргентинской семье выбраться из Катара

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи помог аргентинской семье, которая не могла выбраться из Катара. Как сообщает AFP, аргентинка Валерия Марсили с тремя дочерями почти два месяца не могла вернуться на родину из-за дипломатического кризиса, который внезапно обрушился на Персидский залив. Она находилась в Катаре, когда эта страна попала в дипломатическую изоляцию. Некоторые авиакомпании отменили сообщение с Катаром. Среди отмененных оказался и рейс семьи Марсили, у которой не было денег купить новые билеты на рейсы тех компаний, которые продолжали летать.

О ситуации случайно узнал агент полузащитника "ПСЖ" Хавьера Пасторе Марсело Симонян. Он рассказал об этом Аль-Хелаифи, который через несколько дней организовал перелет семьи Марсили из Дохи в Буэнос-Айрес.