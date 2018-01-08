Президент "ПСЖ" обещал Неймару купить Коутинью?

Попытку подписать полузащитника Филиппе Коутинью предпринимал "ПСЖ". Как сообщает sport.es, парижский клуб предлагал бразильцу вторую зарплату в команде, однако он ответил отказом. По данным источника, подписать Коутинью Неймару лично обещал президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи.

Напомним, что Коутинью перешел из "Ливерпуля" в "Барселону", которая заплатит за него английскому клубу около 160 миллионов евро, по данным СМИ.