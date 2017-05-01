Президент "ПСЖ" недоволен судейством в чемпионате Франции

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи посетовал на низкий уровень судейства в чемпионате Франции. Во вчерашнем матче 35-го тура парижане уступили "Ницце" (1:3). В концовке встречи арбитр Рюдди Бюке удалил двоих игроков "ПСЖ" - Тиагу Мотту и Анхеля Ди Марию. Один из французских телеканалов опубликовал видео из подтрибунного помещения, в котором Аль-Хелаифи обращается к Бюке: "Спасибо, сэр, за убийство игры".

- Если мы хотим развивать лигу 1, то должны развивать и судейство, потому что сейчас это просто кошмар, - цитирует L'Equipe Аль-Хелаифи. - Не говорю, что мы проиграли из-за судейства. Но если мы хотим чемпионат высокого уровня, нужно поднимать уровень судейства.

Но я признаю, что "Ницца" заслужила 3 очка. Она провела отличный матч. К сожалению, наша команда провела первую половину ниже своего уровня.