Президент "ПСЖ": "Мы уважаем все клубы и ожидаем того же взамен"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отметил, что УЕФА не поддастся давлению со стороны других клубов в отношении расследования по делу о возможном нарушении финансового fair play. Он также добавил, что парижане уверены в своей правоте.

- Существует давление со стороны других клубов, но я не думаю, что на УЕФА это как-то повлияет, потому что они очень профессиональны и серьезны, - цитирует Telegraph Аль-Хелаифи. - Мы уважаем все клубы и ожидаем того же взамен. Мы инвестировали во французскую лигу и очень конкурентоспособны в Лиге чемпионов. Мы уважаем все правила и положения. Мы уверены в своей правоте.