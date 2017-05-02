Президент "ПСЖ" может быть наказан за критику судейства

Национальный совет по этике намерен пожаловаться на президента "ПСЖ" Насера Аль-Хелаифи за его слова по поводу судейства в матче чемпионата Франции с "Ниццей" (1:3). После игры Аль-Хелаифи обвинил арбитра в том, что он "убил игру", а потом пожаловался на судью журналистам.

Как сообщает AFP, совет по этике возмутился таким поведением Аль-Хелаифи и рекомендовал дисциплинарному комитету Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) открыть дело по этому поводу. Также расследовать заявления призвал профсоюз арбитров Франции.