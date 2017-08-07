Президент "ПСЖ": "Когда ла лига отказала, в "Барселоне" предложили вместе решить вопрос по трансферу Неймара"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи отметил, что начал планировать трансфер нападающего Неймара из "Барселоны" еще три года назад. Он также добавил, что каталонский клуб помог парижанам приобрести 25-летнего бразильца после отказа ла лиги. Напомним, что форвард перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

– Когда ла лига отказала, мне позвонили из "Барселоны": "Давайте решим этот вопрос вместе". Я сказал, что мы готовы, – приводит Goal слова Аль-Хелаифи. – Хочу поблагодарить руководство "Барселоны", ее президента, болельщиков и игроков за все, что они сделали. "Барселона" - один из лучших клубов мира.

Я начал планировать трансфер Неймара еще три года назад. Около года ушло на то, чтобы обдумать, как вести переговоры с ним и с "Барселоной". Три недели назад этот процесс был запущен. Переговоры были непростыми, ведь нам нельзя было терять время. Я благодарен своей команде за проделанную работу. Многие не хотели за нее браться, но у нас была цель – подписать Неймара, и мы ее достигли.