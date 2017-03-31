10:58 | ФУТБОЛ — Франция

Президент "ПСЖ" хочет увеличить стоимость клуба до 1,5 миллиарда евро к 2020 году

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Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи рассчитывает, что стоимость клуба вырастет в 2 раза к 2020 году. Как сообщает L'Equipe, парижский коллектив хочет сократить отставание от "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".

Отмечается, что в сезоне 2015/16, по оценкам специальных ресурсов, "ПСЖ" стоил 843 миллиона евро. Он был десятым в рейтинге самых дорогих клубов Европы. Лидерами же являются "Реал" (2,9 миллиарда евро), "Манчестер Юнайтед" (2,9 миллиарда евро) и "Барселона" (2,8 миллиарда евро).

Примечателен тот факт, что перед покупкой арабским бизнесменом в 2012 году парижский клуб стоил всего 60 миллионов евро.

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