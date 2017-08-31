Президент "ПСЖ": "Для Франции важно, чтобы Мбаппе продолжал играть во внутреннем чемпионате"

Президент "ПСЖ" Насер аль-Хелаифи выразил радость в связи с переходом в команду нападающего Кильяна Мбаппе. Парижане арендовали форварда у "Монако" на один год, сохранив за собой право выкупа.

– С большим чувством удовлетворенности я приветствую Кильяна Мбаппе в нашей семье, – цитирует клубная пресс-служба аль-Хелаифи. – Для французского футбола очень важно, что такой большой талант продолжит развиваться во внутреннем первенстве. Среди игроков возраста Мбаппе, без сомнений, он является самым перспективным в мире благодаря его техническим, физическим и умственным качеств.

С момента появления Мбаппе на высоком уровне он зарекомендовал себя как очень амбициозный, открытый и достойный человек. Под нашими цветами, среди других замечательных игроков, Мбаппе продолжит прогрессировать и в ближайшие годы принесет много пользы для сборной Франции. С его приходом у наших болельщиков появится еще больше поводов для радости.