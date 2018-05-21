Президент "ПСЖ": "Цена Мбаппе выше миллиард евро. Вам не послышалось"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи об интересе "Реала" к нападающему его команды Кильяну Мбаппе. По словам босса парижан, этим летом клуб совершенно точно не станет продавать 19-летнего форварда.

Кильян Мбаппе: "Не собираюсь покидать "ПСЖ"

Отметим, что действующий чемпион Франции, арендовавший Мбаппе у "Монако" прошлым летом с последующим обязательством выкупа, должен заплатить "монегаскам" 135 миллионов евро. У "ПСЖ" могут возникнуть сложности с осуществлением этого платежа, поскольку клуб должен соответствовать требованиям финансового fair play УЕФА.

– За какую сумму вы готовы продать Мбаппе?

– Хотите конкретную цифру? Она больше миллиарда евро. Вам не послышалось: "Больше миллиарда евро". Даже если принесете мне миллиард, я его не продам.

В сезоне-2017/18 Мбаппе принял участие в 45 матчах в составе "ПСЖ", забив 21 мяч и сделав 3 голевые передачи.