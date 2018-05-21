Президент "ПСЖ": "Цена Мбаппе выше миллиард евро. Вам не послышалось"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи об интересе "Реала" к нападающему его команды Кильяну Мбаппе. По словам босса парижан, этим летом клуб совершенно точно не станет продавать 19-летнего форварда.
Кильян Мбаппе: "Не собираюсь покидать "ПСЖ"
Отметим, что действующий чемпион Франции, арендовавший Мбаппе у "Монако" прошлым летом с последующим обязательством выкупа, должен заплатить "монегаскам" 135 миллионов евро. У "ПСЖ" могут возникнуть сложности с осуществлением этого платежа, поскольку клуб должен соответствовать требованиям финансового fair play УЕФА.
– За какую сумму вы готовы продать Мбаппе?
– Хотите конкретную цифру? Она больше миллиарда евро. Вам не послышалось: "Больше миллиарда евро". Даже если принесете мне миллиард, я его не продам.
В сезоне-2017/18 Мбаппе принял участие в 45 матчах в составе "ПСЖ", забив 21 мяч и сделав 3 голевые передачи.
Трубадур
прикол будет, что если в кабаке ему ноги переломают..досвиданья миллиард
19:18
ДжЫмкО
HAZELSAMARA, sdf_1, ну зачем сразу Третья Мировая? Разрыв связок или перелом ноги у Мбаппе - и его цена тут же упадёт раз в пятнадцать.----Особенно забавно будет, если ногу ему сломает какой-нибудь полулюбитель из низших лиг в кубковом матче)
19:16
rusfed 2.0
Денисов уже пошел просить прибавки к зарплате
19:05
HAZELSAMARA
sdf_1, ну зачем сразу Третья Мировая? Разрыв связок или перелом ноги у Мбаппе - и его цена тут же упадёт раз в пятнадцать.
19:03
sdf_1
Я вообще-то за мир во всём мире. Но после прочтения подобных заявлений у меня возникает мнение, что подобный перекос в сознании президентов разных футбольных клубов может вылечить только 3-я мировая. Других вариантов исправления этих напрочь искалеченных мозгов я не вижу. Разве что отправить их всех скопом в психиатрическую лечебницу без права выхода. То есть, навсегда
18:52
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
а для глушака с промясом вообще таких цифр еще не придумали математики).
18:50
alex-ls
фейер плей работает ага
18:50
баламошка
Цена Кутепки выше триллиарда евро. Вам не привиделось.
18:43
Albertozi
Совсем у народа крыша едет
18:34