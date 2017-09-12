Президент "ПСЖ": "Были клубы, которые предлагали Мбаппе больше денег, чем мы"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отметил, что клуб выиграл серьезную конкуренцию за нападающего Кильяна Мбаппе. Парижане арендовали форварда у "Монако" до конца сезона с обязательным выкупом контракта за 180 миллионов евро.

- Мы выиграли серьезную борьбу за Мбаппе, - приводит Goal слова Аль-Хелаифи. - Несколько клубов предлагали ему больше денег, чем мы. Его хотели все топ-клубы. Но мы объяснили суть своих амбиций. Тем более Мбаппе - парижанин, и "ПСЖ" у него в сердце. Он хотел остаться во Франции и представлять страну в Лиге чемпионов. Играть за нашу команду - его давняя мечта.