Президент "Ниццы": "Сери мечтал перейти в "Барселону"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер признался, что "Барселона" хотела приобрести у французского клуба полузащитника Жана-Микаэля Сери. По словам главы клуба, переход не состоялся из-за каталонцев.

- В среду, 23 августа, генеральный директор клуба позвонил мне рано утром и сказал, что с ним связались представители "Барселоны", - сказал Ривьер в эфире телеканала Canal+. - Днем я поговорил президентом "Барселоны", и он мне сообщил, что они не намерены подписывать Сери. В четверг утром они подтвердили это окончательно. Я сказал "Барселоне", что так поступать нельзя, потому что игрок уже стал думать о "Барсе". Сери мечтал перейти в стан каталонцев, но на следующий день все было кончено.