Президент "Ниццы" предположил, что Балотелли уйдет, если клуб не выйдет в еврокубки

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер выразил мнение, что в следующем сезоне нападающий Марио Балотелли может сменить клуб. По словам главы "орлят", форвард уйдет, если команда не сможет выйти в еврокубки.

– Балотелли – хороший парень. Мне кажется, что он прогрессирует, – приводит ESPN слова Ривьера. – Возможно, он захочет остаться, но я не уверен, сможем ли мы его сохранить. Не раскрою секрета, сказав о том, что его зарплата находится на некотором уровне. Если мы не выйдем в еврокубки, то у нас будет меньше выручки. Может быть, в этом случае Балотелли уйдет.

На данный момент "Ницца" занимает 8-е место в чемпионате Франции. В 1/16 финала Лиги Европы клуб сыграет против "Локомотива".