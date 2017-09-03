Президент "Ниццы": "Переход Сери в "Барселону" был согласован, но вдруг позвонил Бартомеу и сказал, что он им не нужен"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер заявил, что трансфер полузащитника команды Полузащитник Жан-Микаэль Сери в "Барселону" был полностью согласован. Однако каталонцы в последний момент отказались от сделки.

– "Ницца" и "Барселона" согласовали трансфер Сери за 40 миллионов евро, но в последний момент сделка сорвалась, – сказал для Canal + France Ривьер. – Мне позвонил генеральный менеджер нашей команды и сказал: "Жан-Пьер, я вообще ничего не понимаю. Со мной связался Бартомеу, и смутившись сказал, что Сери им не нужен".

Трансфер был согласован, но в итоге... Мне очень жаль Сери, ему было тяжело, ведь он был в шаге от исполнения своей мечты, но она мигом была разбита.