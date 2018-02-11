Президент "Ниццы" - о судействе во Франции: "Достаточно"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер раскритиковал французское судейство после поражения от "Дижона" в матче 25-го тура чемпионата Франции (2:3). Глава клуба, которому предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом", считает, что судьям не хватает согласованности.

- Я в шоке, - цитирует GFFN Ривьера. - Достаточно. Который матч подряд мы играем 11 против 12. То судья не может наказать "Тулузу" одиннадцатиметровым, когда Макенго падает, то назначает пенальти, потому что наш игрок лишь положил руку на плечо сопернику. Это был мнимый пенальти! Это печально, во французском футболе нет согласованности. Я приглашаю комиссию судей для повторного просмотра наших матчей. Французское судейство должно посмотреть на себя!