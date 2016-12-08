Президент "Ниццы": "Наш клуб не соответствует уровню Фавра, которым интересовалась "Бавария"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер считает, что его клубу очень повезло с главным тренером, которым минувшим летом стал Люсьен Фавр. По словам Ривера, швейцарец долго отказывался подписывать контракт с "Ниццей", которая сейчас лидирует в лиге 1.

– Мы вели переговоры несколько месяцев, и он постоянно отказывался, – цитирует Le Parisien Ривера. – Нам все же удалось его уговорить. Мы понимали, что "Ницца" – это клуб не уровня Фавра. Такой специалист создан для команд уровня "Баварии", которая за ним, кстати, следила.

Напомним, что "Ницца" играет в одной группе Лиги Европы с "Краснодаром".

Трансляция матча "Ницца" – "Краснодар"