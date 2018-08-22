Президент "Ниццы": "Марсель" пожалел 1,5 миллиона евро на покупку Балотелли"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер подтвердил, что "Марсель" пытался купить нападающего Марио Балотелли. В понедельник французский клуб объявил о том, что итальянец не покинет команду.

– У нашего клуба было устное соглашение с игроком и его окружением, что он уйдет, – цитирует L'Equipe Ривьера. – Мы открыли бы ему дверь, если бы были выполнены определенные условия, а именно – плата в размере от 4 до 5 миллионов евро. Марсель предложил ноль, а затем 2,5 миллиона евро, но не более того... Марио был приоритетным вариантом "Марселя", но они не смогли заполучить его, пожалев 1,5 миллиона евро.

"Марсель" в понедельник сделал свое последнее предложение по Балотелли //

СМИ: "Марсель" не будет искать нового нападающего после неудачи с Балотелли //

Балотелли решил еще на сезон остаться в "Ницце"