Президент "Ниццы" исключил возможность возвращения Бен Арфа

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер опроверг слухи о возможном возвращении в команду полузащитника "ПСЖ" Атема Бен Арфа. Ранее французские СМИ распространили такую информацию.

– Нет, этого не будет, – цитирует Telefoot Ривера. – Атем игрок "ПСЖ", он дал понять, что намерен остаться в Париже. И я не верю, что его возвращение в "Ниццу" возможно. Не думаю, что "Ницце" вообще стоит смотреть в эту сторону. Между нами и Атемом была красивая история. И мы можем пожелать ему только всего самого хорошего в будущем.