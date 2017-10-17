Президент "Ниццы": "Готов гарантировать тренеру сборной Италии, что Балотелли - хороший парень"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер считает, что нападающий Марио Балотелли может помочь сборной Италии. Также он отметил, что будущее итальянца во французском клубе зависит от попадания в еврокубки.

- Когда я впервые встретился с Марио, мы разговаривали четыре часа, – цитирует Gazzetta dello Sport Ривьера. - Убедил его, что с "Ниццей" он заново откроет суть футбола и обретет улыбку. Так оно и было, и я счастлив.

Я не знаю тренера сборной Италии, но я бы хотел позвонить ему, чтобы гарантировать, что Марио действительно хороший парень, который принесет позитив в раздевалку.

Бало останется в "Ницце"? Слишком рано говорить. В июне я услышал, что даже его мама считает, что Ницца – правильное место. И Люсьен Фавр – идеальный тренер, который помогает ему продвигаться вперед. Но чтобы иметь таких игроков, мы должны быть уверены в том, что будем играть в еврокубках