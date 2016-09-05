Президент "Ниццы": "Если нам удалось реанимировать карьеру Бен Арфа, то не значит, что это удастся и с Балотелли"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер рассказал, что ему в трансферное окно предлагали много средних нападающих по высоким ценам, однако клуб решил подписать известного Марио Балотелли​. Также он отметил, что перед переходом 26-летний итальянец советовался с капитаном комады Матье Бодмером.

- Нам нужен был нападающий, и мы получили много предложений средних форвардов, которые стоят много денег, - цитирует RTL Ривьера. - Мы же решили остановиться на кандидатуре Балотелли. Он поговорил с капитаном команды Бодмером, и с того момента я был уверен, что все хорошо. Если нам удалось год назад реанимировать карьеру Атема Бен Арфа, то это не значит, что мы добьемся успеха во второй раз. Это было бы слишком легко. Посмотрим.